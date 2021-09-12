مطار اربيل يصدر بيانا بشأن الهجوم الصاروخي

2021/09/12 | 01:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير مطار أربيل أحمد هوشيار، الاحد، ان حركة الملاحة الجوية لم ‏تتوقف في المطار.‏

وقال هوشيار في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية (12 ايلول 2021) ان "حركة ‏الملاحة الجوية لم تتوقف في المطار بعد القصف الصاروخي على رغم ‏عدم وجود رحلات في توقيت شن القصف الصاروخي الذي استهدف ‏محيط المطار."‏

الى ذلك اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان عن وقوع ‏انفجارات قرب مطار اربيل عن طريق طائرات مسيرة.‏

وقال مكافحة الارهاب في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية (12 ايلول 2021)، ان ‏‏"طائرة مسيرة قصفت مطار اربيل بعدة صواريخ دون معرفة الخسائر ‏البشرية والمادية الى الان."‏

واشار ان "الجهاز سينشر تفاصيل وافية عن الانفجار في وقت لاحق."‏

وفي وقت سابق افاد مراسلنا، الاحد، بسماع دوي عدة انفجارات قرب ‏مطار اربيل .‏‎ ‎

وقال مراسلنا اليوم (12 ايلول 2021) انه "سقطت 6 صورايخ ‏قرب ‏مطار اربيل ، مبينا ان 3 صواريخ سقطت في مطار اربيل بينما ‏سقطت ‏‏3 اخرى في القنصلية الامريكية."‏

وأضاف ان "الطائرات الحربية حلقت بكثافة في سماء اربيل ،" مشيرا ‏ان ‏‏"القنصلية الامريكية في اربيل اطلقت صافرات الانذار بعد ‏الانفجارات ‏المتتالية."‏

وتابع مراسلنا ان "حركة الطيران توقفت في مطار اربيل بسبب الهجوم."‏

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