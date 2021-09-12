جهاز مكافحة ارهاب اقليم كوردستان يصدر بيانا بشأن انفجارات اربيل

2021/09/12 | 01:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان عن وقوع انفجارات ‏قرب مطار اربيل عن طريق طائرتين مسيرتين.‏

وقال مكافحة الارهاب في بيان تلقى ‏NRT‏ عربية (12 ايلول 2021)، ان ‏‏"طائرتين مسيرتين قصفتا مطار اربيل بعدة صواريخ،" مبينا انه لاتوجد خسائر بشرية نتيجة القصف."‏

واشار ان "الجهاز سينشر تفاصيل وافية عن الانفجار في وقت لاحق."‏

الى ذلك قال محافظ اربيل اوميد خوشناو اننا نتابع بشكل دقيق عن ‏انفجارات مطار اربيل .‏

وفي وقت سابق افاد مراسلنا، الاحد، بسماع دوي عدة انفجارات قرب مطار اربيل .‏‎ ‎

وقال مراسلنا اليوم (12 ايلول 2021) انه "سقطت 6 صورايخ ‏قرب ‏مطار اربيل ، مبينا ان 3 صواريخ سقطت في مطار اربيل بينما ‏سقطت ‏‏3 اخرى في القنصلية الامريكية."‏

وأضاف ان "الطائرات الحربية حلقت بكثافة في سماء اربيل ،" مشيرا ‏ان ‏‏"القنصلية الامريكية في اربيل اطلقت صافرات الانذار بعد ‏الانفجارات ‏المتتالية."‏

وتابع مراسلنا ان "حركة الطيران توقفت في مطار اربيل بسبب الهجوم."‏

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