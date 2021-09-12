2021/09/12 | 01:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ أربيل يعلق على هجوم الطائرات المسيرة: العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 01:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ أربيل يعلق على هجوم الطائرات المسيرة: العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ أربيل يعلق على هجوم الطائرات المسيرة: العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).