2021/09/12 | 01:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مدير مطار أربيل: القصف لم يخلف أضرارا والرحلات ستتوقف لساعتين فقط

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