2021/09/12 | 01:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | منظومة الدفاع “سي رام” تسقط طائرتين مسيرتين في سماء أربيل

مكافحة الإرهاب في كردستان: طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل

محافظ أربيل: نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار

الطائرتان المسيرتان انطلقتا من مواقع في محافظة نينوى

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