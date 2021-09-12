النزاهة: ضبط حالات رشوة وتلاعب في الديوانية وديالى

2021/09/12 | 01:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّتي ضبط مسؤول متلبس بالرشوة وإضبارة عقاريَّة مُتلاعب بها في محافظتي الديوانيَّة وديالى.وذكر بيان للهيئة، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكنت من ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعيَّة لتعويضات جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة، بعد تسلُّمه مبلغ رشوة مقابل شمول إحدى […]

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