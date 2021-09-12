رئيس الوزراء يتوجه اليوم إلى طهران لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية

2021/09/12 | 01:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: محمد صالح صدقيان

يتوجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى طهران، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وعددا آخر من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر في الرئاسة الإيرانية لـ"الصباح": إن "الكاظمي سيبحث مع الحكومة الإيرانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والخدمية، ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين في المجالات المختلفة، وتحديدا في ما يخص المبادلات البنكية وانتقال الكهرباء والغاز، اضافة الی دراسة المشكلات التي تعترض عمليات التبادل التجاري بين البلدين" .

ولفت المصدر الی أن "الجانبين الايراني والعراقي، سوف يتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الاقليمية، والمساعي الرامية لاستئناف الحوارات بين السعودية وإيران، بعد ثلاث جولات من المباحثات التي جرت في بغداد برعاية الحكومة العراقية"، كما توقعت مصادر إيرانية لقاء المرشد الإيراني السيد علي خامنئي لرئيس الوزراء مصطفی الكاظمي.

من جانب آخر ترأس الكاظمي أمس السبت، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، مخصصة لدعم الانتخابات، بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، ونقل بيان لمكتبه الإعلامي عنه قوله خلال الجلسة: "نعقد الجلسة الاستثنائية لقرب الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بموعدها المقرر في الـ 10 من تشرين الأول المقبل، وكذلك قرب الزيارة الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبيناً أن "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، وتم التنسيق لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

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