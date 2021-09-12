«ثأر الأبطال» تداهم وديان الأنبار

2021/09/12 | 01:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

واصلت قوات الحشد الشعبي، لليوم الثاني، عملية "ثأر الأبطال" في محافظة الانبار، إذ انطلقت أربعة ألوية باتجاه الأهداف المرسومة في الصحراء الجنوبية لقضاء القائم، المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري، مكملة المسير حتى الوصول الى الطريق الدولي جنوبا، لتمشيط وتطهير جميع الأودية التي يتخذها الارهابيون أوكاراً للانطلاق منها وتنفيذ عمليات إرهابية.

وحققت قوات الحشد نجاحا عن طريق دخول أودية يصعب المرور فيها، لكن رجال الجهد الهندسي والمشاة تمكنوا من الدخول لتلك المناطق لتطهيرها.

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