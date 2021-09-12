2021/09/12 | 01:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pwO16KGvzAI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشرق عباس: بعض الجهات لديها اذرع اعلامية مريضة والاطراف السياسية في الكواليس الكل " لطيف وحباب ") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشرق عباس: بعض الجهات لديها اذرع اعلامية مريضة والاطراف السياسية في الكواليس الكل " لطيف وحباب ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).