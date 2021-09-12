دكانة الشطري - شيخ الوراقين - ربيع نعيم مهدي

2021/09/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي رواية متأخرة عن حياة شيخ الوراقين نعيم الشطري."1"نعيم مهدي صالح العصفوري، ينتمي الى أسرة (العصافرة)، والتي يُشاع انها تعود في اصولها الى الموالي المشعشعين، نزح بعض أفراد الاسرة عن مدينة (سوق الشيوخ) وسكنوا مدينة (الشطرة) التي شهدت ولادة نعيم الشطري في عام 1936م، واحتضنت تعليمه الابتدائي والمتوسط، وعلى أرضها تم تنظيمه في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، لتبدأ رحلته مع عالم الكتب والسياسة.

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