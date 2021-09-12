بيل يغيب عن مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

2021/09/12 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد سيفقد لاعبه الويلزي جاريث بيل، أمام سيلتا فيجو، بسبب الإصابة.ويستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لليجا، في اللقاء الأول بعد العودة لسانتياجو برنابيو، الذي تم إغلاقه للصيانة على مدار عامين.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، سيفقد ريال مدريد خدمات جاريث بيل في مباراة اليوم ضد سيلتا فيجو، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في أوتار الركبة اليمنى.وأضافت الصحيفة، أن بيل سيخضع لاختبارات يوم الإثنين لمعرفة طبيعة الإصابة بدقة.وأصبح بيل ثامن لاعب من ريال مدريد يتعرض للإصابة هذا الموسم، في وقت كان فيه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، على وشك استعادة جزء كبير من لاعبي فريقه، مثل مارسيلو ومودريتش وناتشو.المصدر: كورة

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