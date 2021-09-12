سلسلة انفجارات تهز أربيل وصافرات إنذار تدوي في القنصلية الأمريكية

2021/09/12 | 02:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهدت مدينة أربيل، سلسلة انفجارات هزت مطار المدينة والمنطقة القريبة المحيطة بعينكاوة حيث القنصلية الأمريكية.

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وسمع دوي 4 انفجارات على الأقل، فجر الأحد 12 أيلول/سبتمبر، قبل أن تشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة القريبة من مبنى المطار.

ودوّت صافرات الإنذار في مبنى القنصلية، مع إطلاق رشقات من منظومة "سي - رام"، وفق شهود عيان تحدثوا لـ "الترا عراق"، فيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف وقطعت الشوارع القريبة مع إطفاء الأضواء في موقع الهجوم.

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والكتائب تتبرأ من "المنفذ"

بدوره، أكّد جهاز مكافحة الإرهاب في بيان مقتضب، تسجيل هجوم بطائرة مسيرة مفخخة، دون إشارة إلى تسجيل إصابات أو سقوط ضحايا.

كما لم يذكر البيان شيئًا عن حجم الأضرار التي خلفها الهجوم أو الموقع المستهدف على وجه الدقة.

وبثت شبكة "رووداو" الكردية مشاهد من موقع الهجوم أظهرت تدمير سيارة بالكامل.

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