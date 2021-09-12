شابة بريطانية تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة.. وتحقق سابقة تاريخية

2021/09/12 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت البريطانية الواعدة، إيما رادوكانو، البالغة من العمر 18 عامًا، أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الكندية الواعدة، ليلى فرنانديس (19 عامًا) 6-4 و6-3 السبت، في المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام للتنس، على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

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