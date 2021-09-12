الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

2021/09/12 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عدة غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية قطاع غزة على منطقة الغلاف.ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر أمنية وميدانية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات مواقع للمقاومة على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أغارت على هدف شرق مخيم البريج. وفي وقت سابق، مساء أمس السبت، دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات في منطقة غلاف غزة، أبرزها سديروت وشعار هنيغف.المصدر: سبوتنيك

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