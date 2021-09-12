طالبان ترفع علمها على القصر الرئاسي في يوم أحداث سبتمبر

2021/09/12 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفرف علم طالبان فوق القصر الرئاسي الأفغاني في اليوم الذي تحيي فيه الولايات المتحدة والعالم الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

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