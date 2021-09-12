فيديو.. مقتل سائقين مغربيين وإصابة آخر على يد مسلحين في مالي

2021/09/12 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل سائقين مغربيين رميا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في مالي، فيما أصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع، أثناء نقلهم أسماك في شاحنات كبيرة يتم تصديرها من المغرب إلى دول أفريقية.

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