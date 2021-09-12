الرئيس التونسي يلمح إلى إمكانية تعديل الدستور

2021/09/12 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء السبت، بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، ملمحا إلى إمكانية دستور البلاد.

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