وزير الداخلية يعلن اعتقال قياديين بارزين في «داعش»

2021/09/12 | 06:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أمس السبت، القبض على قياديين، احدهما المكنى «ابو ابراهيم دابق»، والآخر ما يسمى «المسؤول والمنسق بين قيادات تنظيم داعش».وقال الغانمي في تدوينة على «الفيس بوك» إن «رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضعوا النصر في عقولهم فترجموه بطولة على الأرض، وها هم اليوم يقتصون من إرهابيين بإلقاء القبض عليهما، إحدهما ما يسمى أمني ولاية شمالي العراق المكنى ابو ابراهيم د

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