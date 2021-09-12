وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة لأهالي ناحية العبارة: سلامة المواطنين أولويتنا

2021/09/12 | 06:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

وصل الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس السبت، الى محافظة ديالى ناحية العبارة وذلك للوقوف على الوضع الامني داخل الناحية واستجابة الى مطالب الاهالي وذلك بسبب الخروقات الامنية الاخيرة التي حصلت على ابنائهم ومناطقهم من قبل الارهابين. والتقى الوكيل مع شيوخ ووجهاء وابناء الناحية لمناقشة الواقع الامني ووضع الحلول والسبل المناسبة لتامين الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم.



وعلى صعيد متصل، عقد اجتماع موسع مع جميع القادة الامنيين وممثلي الدوائر الامنية داخل المحافظة في مقر مديرية شرطة ديالى لبحث اخر المستجدات بخصوص هذا الشأن، موجهاً باتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة والطارئة للحد من هذه الاعتداءات بما يضمن امن وسلامة المواطنين.



إلى ذلك، وبعد توفر معلومات عن وجود فتاة ورجل يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع وبتوجيه من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود.



وتم تشكيل فريق عمل مختص وبإشراف مدير مكافحة أجرام بغداد ومدير مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم من قبل مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة والقبض على المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ١٧ من قانون زراعة الأعضاء البشرية وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

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