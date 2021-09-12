مسلسل البطاقة التموينية المستمر 

2021/09/12 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه هي قصتنا مع الدعم في ظل هذا الحكم.منذ أن استلمت حكومة حسان دياب السلطة وأعلنت إفلاس لبنان، "لعجزها" عن دفع مستحقات اليوروبوند البالغة 1,2 مليار، ومسألة البطاقة التموينية للأسر المحتاجة مطروحة على بساط البحث كقميص عثمان.ففي ظل فقدان العملة لقيمتها والمبالغة بنهب اموال الناس بشتى الطرق؛ حطّ بنا الرحال في بئر أزمة تتفاقم باطراد منذ خضوع السياديين القدامى لابتزاز حزب الله والمجيء بالعهد الحالي الذي فتح علينا ابواب جهنم.

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