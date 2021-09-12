10 أسابيع هزّت

2021/09/12 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخسارته المدوية لانتخابات الثامن من سبتمبر الحالي، يكون آخر حزب إسلامي، أو ذي "مرجعية إسلامية" كما يطيب لحزب العدالة والتنمية المغربي أن يعرّف نفسه، قد غادر كرسيّ السلطة في العالم العربي، مختتماً عشرية كاملة في الحكم، هي ذاتها عشرية "الربيع العربي" وصعود الإسلام السياسي في غير دولة من دول المنطقة...إذ باستثناء "جيب غزة"، لا تخضع أية رقعة عربية اليوم لحكم أحزابٍ من هذه القماشة.

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