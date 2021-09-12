البرازيل تهجر اللقاحات الصينية وتتجه لشراء الأميركية

2021/09/12 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البرازيل تراجعت عن شراء اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا مع تزايد المخاوف بشأن فعاليتها ضد متغير دلتا في ظل إمكانية توفير اللقاحات الأخرى بسهولة أكبر.

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