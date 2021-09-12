شاهد.. ثنائي سعودي يحتفلان بزفافهما تحت الماء في جزر المالديف

2021/09/12 | 07:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحلم العديد من الأشخاص بحفل زفاف أسطوري، يحضره الكثير من المدعوين، لمشاركة العروسين فرحتهما في ليلة العمر..ولكن، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للثنائي السعودي، هيا السماري وفهد القصيبي.

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