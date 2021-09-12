الكاظمي يتوجه على رأس وفد حكومي كبير إلى إيران في زيارة رسمية

2021/09/12 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير، إلى إيران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة بحسب بيان لمكتبه تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن " الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".وأضاف الكاظمي أن " العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار".واشار البيان الى ان " رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، مشيراً الى وستشهد الزيارة ستشهد بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني،فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها".

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