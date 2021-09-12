2021/09/12 | 08:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بإسناد طيران الجيش..



مقتل جميع الدواعش الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية في كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بإسناد طيران الجيش.. مقتل جميع الدواعش الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بإسناد طيران الجيش.. مقتل جميع الدواعش الذين هاجموا نقطة الشرطة الاتحادية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).