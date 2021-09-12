2021/09/12 | 08:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير، إلى إيران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة بحسب بيان لمكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتوجه لإيران للقاء رئيسيي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتوجه لإيران للقاء رئيسيي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتوجه لإيران للقاء رئيسيي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).