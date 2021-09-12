2021/09/12 | 08:23 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم بطائرات مسيرة مسلحة على مطار أربيل شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 08:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم بطائرات مسيرة مسلحة على مطار أربيل شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم بطائرات مسيرة مسلحة على مطار أربيل شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).