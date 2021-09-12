2021/09/12 | 08:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليذكرت الشرطة البريطانية أنها تحقق في حادث إضرام النار في مسجد في مدينة مانشستر بوصفه جريمة كراهية.واندلع الحريق في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة في مسجد ديسبري، ولم يصب أحد بأذى، حسب ما أفادت الشرطة.وقال المسؤولون في المسجد إنهم تلقوا تهديدات بإحراق المسجد على مدى سنوات عدة، ويبدو أن بعض المهددين نفذوا …

ظهرت المقالة إضرام النار بمسجد بمانشستر والشرطة تحقق بـ”جريمة كراهية” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضرام النار بمسجد بمانشستر والشرطة تحقق بـ”جريمة كراهية”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إضرام النار بمسجد بمانشستر والشرطة تحقق بـ”جريمة كراهية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).