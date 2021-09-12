على رأس وفد حكومي كبير.. الكاظمي يتوجه إلى إيران

2021/09/12 | 08:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز /بغداد غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أرض الوطن متوجهاً، على رأس وفد حكومي كبير، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون …

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الكاظمي يتوجه إلى إيران أولاً على النور نيوز.

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