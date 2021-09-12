تشكيل صخري أشبه ببوابة مطلة على البحر..ما الأسطورة وراء

2021/09/12 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال رحلة عائلية، وثقت عدسة المصور المصري محمد ورداني التشكيل الصخري الفريد بمنطقة "عقر الخادم"، الذي يبدو أشبه بنافذة طبيعية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتعود تسمية الموقع نسبًة لأسطورة مأساوية تناقلها سكان مرسى مطروح على مر السنين.

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