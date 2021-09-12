2021/09/12 | 08:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركزي الخبري الوطني صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت متأخر السبت بأن حركة “طالبان” تكذب، وأن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخرا.وقال لودريان لتلفزيون فرانس 5 قبيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تعلن رسميا عدم إقامة اي علاقات مع حكومة “طالبان” المركز الخبري الوطني.

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