بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان

2021/09/12 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعدافع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلا إن الولايات المتحدة لا يمكنها "غزو" كل بلد توجد فيه "القاعدة". وقال لصحافيين في شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها جهاديو القاعدة قبل 20 عاما "هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى".وأضاف بايدن "ما هي الاستراتيجية؟ يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!". وكرر الرئيس الأميركي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 آب/أغسطس، أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ. ويعتبر بايدن أن الأميركيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة وتحييد الشبكة الجهادية في قاعدتها الأفغانية. وبدأ التدخل الأميركي في أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب في تاريخها.

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