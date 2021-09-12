حول تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي - الحزب الشيوعي اللبناني

2021/09/12 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اللبناني بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني حول تشكيل حكومة الرئيس ميقاتيبعد أكثر من سنة على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وسنة على تكليف الرئيس الحريري وخمسة وأربعين يوماً على تكليف الرئيس ميقاتي، وبعد تناتش الحصص والفيتوات المتبادلة والتعطيل المتمادي، أبصرت الحكومة النور بفعل ضغوطات خارجية على وقع تفاهمات دولية – إقليمية، فقدمت الى الشعب اللبناني نسخة مكررة عن سابقاتها.



إن الحزب الش ......





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