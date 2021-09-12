الأسرى الفلسطينيون.. صمود بطولي ونضال طويل - كريم خالد

2021/09/12 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_خالد حرَّك الهروب البطولي لـ6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، شماليّ فلسطين المحتلة، هذا الشهر، المياه الراكدة في قضية الأسرى الفلسطينيين.لنتعرف خلال السطور التالية على حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يواجهونه من انتهاكاتٍ، وعلاقة السلطة الفلسطينية بهم، علاوة على أساليبهم النضالية من أجل تحرير أنفسهم.أسرى الاحتلالتطلق عليهم مصلحة سجون الاحتلال بالسجناء الأمني ......





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