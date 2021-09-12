الكاستروية وثورة أمريكا الوسطى - تامر خرمه

2021/09/12 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه ترجمة تامر خرمهمراجعة فيكتوريوس بيان شمس في الجدالات المتعلقة بالوضع الكوبي الراهن، يدّعي قطاع الأغلبية من اليسار (المدافعين عن النظام الكاستروي الحالي وسياساته) أن المعضلة الرئيسية هي “عزلة” البلاد.



هذا صحيح جزئيا فيما يتعلق بالحصار الإمبريالي التجاري والمالي الأمريكي.



ومع ذلك، فهم يخفون حقيقة أن سياسة فيدل كاسترو نفسه تجاه الصيرورات الثورية في أمريكا الوسطى، والتي بدأت في ......





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