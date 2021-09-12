2021/09/12 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعتزم وزارة التربية خلال العام الدراسي الجديد إضافة مادة حقوق الإنسان إلى مناهج الصف الخامس الابتدائي صعودا، بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني.وقالت المشرفة في مديرية الاشراف التربوي، اليوم الأحد، في الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعتزم إضافة مادة جديدة للخامس الابتدائي المركز الخبري الوطني.

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