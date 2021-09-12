2021/09/12 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة المركز المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الأحد، مقتل جميع الإرهابيين الذين هاجموا نقطة للشرطة الاتحادية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان ، إن “قوات المقر المتقدم وبإسناد طيران الجيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تقتل عدد من الإرهابيين في كركوك المركز الخبري الوطني.

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