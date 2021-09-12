بلاغ حول مهزلة انتخابات 8 شتنبر - النهج الديمقراطي

2021/09/12 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطيالكتابة الوطنيةبلاغ حول مهزلة انتخابات 8 شتنبر 2021.تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أطوار الحملة الانتخابية والنتائج النهائية للانتخابات الجماعية والبرلمانية ليوم 8 شتنبر 2021 وقررت إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:+1- لقد شكلت هذه الانتخابات مناسبة لصراع ضاري بين القوى الملتفة حول المخزن تتنافس فيما بينها لكسب رهان تنفيذ برنامجه المعد سلفا وا ......





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