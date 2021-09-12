اشتعال -7- - نادية خلوف

2021/09/12 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عملية تعذيب تبدأ في اليوم السّابق للعملية حيث التصوير ، و إعطاء الدّم ، ولا تنتهي.



في هذا اليوم بالذات أردت أن أغفو في الصّباح ، لكنّ الممرضة أتت في الخامسة ، بعد الحمام علّقت لي السيروم ، وبقيت تروح وتجيء حتى السابعة حيث قادتني مع زميلتها عبر الدهاليز إلى غرفة العمليات حيث الطاقم كلّه موجود إلا الطبيب الذي يجري العملية فإنه يأتي في الموعد المحدد.



هنا تشعر بالرّاحة معهم حيث يبعدونك عن جوّ العملية ......





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