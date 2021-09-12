2021/09/12 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور 11 ســبــتــمــبــر؟؟؟...بعد الحادي عشر من سبتمبر ـ أيلول 2001...



هذا الحدث العالمي المأساوي...



حدث هـز الحكومة الأمريكية البوشوية..



وهز وروع مدينة نيويورك والشعب الأمريكي بأسره...2992 قتيل...



6291 جريح...



وعدد لا يحصى من المفقودين أو الذين لم تعرف أو لم توجد جثثهم...



بالإضافة إلى ردات أفعال انتقامية...



فجرت العراق وليبيا وافغانستان واليمن والسودان..



وضحايا جانبية أدت إلى مصائب في سوريا ولبنان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 سبتمبر؟؟؟,,, - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 سبتمبر؟؟؟,,, - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).