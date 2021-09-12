رئيس جهاز الأمن الوطني يصل إلى كركوك

2021/09/12 | 09:50 - المصدر: عين العراق

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وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، الأحد إلى محافظة كركوك.

وذكر إعلام الأمن الوطني، في بيان، أن "رئيس جهاز الامن الوطني العراقي الفريق الركن عبد الغني الاسدي، الى محافظة كركوك، واستقبل من قبل محافظ كركوك، وسوف يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة الأوضاع الامنية في المحافظة وأطرافها".

وشهدت محافظة كركوك خلال الأيام الأخيرة خروقات أمنية، أودت بحياة مدنيين، ورجال أمن، كان آخرها تعرض لمسلحي داعش أودى بحياة 3 منتسبين بالشرطة الاتحادية في قضاء داقوق.

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