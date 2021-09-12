2021/09/12 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية امنية في جرف النصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية في جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).