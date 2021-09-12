الكشف عن مطعم يقدم المعكرونة بالمخدرات

2021/09/12 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترف صاحب مطعم صيني بأن مطعمه كان يقدم للزبائن المعكرونة مضافا إليها مخدر الأفيون بهدف إجبار رواد مطعمه على طلبها باستمرار.

وقال موقع "oddity central" إن الشرطة ألقت القبض على صاحب مطعم بمقاطعة جيانغسو بعد ورود معلومات تفيد بأن المطعم ربما يستخدم مكونات غير قانونية لجعل طعامه أكثر شهية، ويصيب زبائنه بالإدمان على أطباقه.

ووفقا لما جاء في اعترافات صاحب المطعم الذي يدعى لي، تمت إضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر الأفيون إلى أطباق المعكرونة، وذلك في أواخر شهر أغسطس من هذا العام.

وانفضح أمر المطعم بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة تدس الأفيون في أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل أحد مشاهدي تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل يفعل الأمر نفسه ثم تقدم هذا الزبون ببلاغ للشرطة بعدما ازدادت شكوكه.

وأظهرت نتائج فحص أطباق المعكرونة احتواءها على مستويات عالية من مواد البابافيرين والناركوتين ومركبات أخرى غير عادية، وبعد تعميق التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار يحتوي على مواد مشتقة من الأفيون.

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