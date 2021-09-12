ديالى تسجل انخفاضاً ملحوظاً بحصيلة إصابات كورونا

2021/09/12 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

سجلت محافظة ديالى، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً بحصيلة اصابات فيروس كورونا الجديدة.وقال مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم فحص 683 مسحة جديدة، بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة منها 77 مسحة"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تسجيل اي حالة من الكوادر الطبية والصحية".وأضاف العزاوي، أن "الدائرة سجلت اليوم ، 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 447 وفاة".ولفت إلى انه "تم تسجيل 136 حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء 72360 حالة اي بنسبة 98% من الحالات الكلي"، منوها إلى أن "جمالي الحالات المؤكدة بلغ 73926 حالة في عموم المحافظة".

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