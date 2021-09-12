2021/09/12 | 09:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد إلى محافظة كركوك.وذكر إعلام الأمن الوطني، في بيان، أن “رئيس جهاز الامن الوطني العراقي الفريق الركن عبد الغني الاسدي، الى محافظة كركوك، واستقبل من قبل محافظ كركوك، وسوف يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة الأوضاع الامنية في المحافظة وأطرافها”.وشهدت محافظة كركوك خلال […]

ظهرت المقالة لمناقشة الاوضاع الامنية..



رئيس جهاز الأمن الوطني يصل إلى كركوك أولاً على الايام نيوز.

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