مقتدى الصدر يدعو لتشكيل لجنة إنسانية لكشف الحقائق عن تغييب موسى الصدر

2021/09/12 | 09:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تشكيل لجنة انسانية للكشف عن مصير رجل الدين الشيعي موسى الصدر.وقال زعيم التيار الصدري في تغريدة نشرها على موقع تويتر: أنه “لكي لا تندثر قضيته، اجد من المصلحة تشكيل لجنة انسانية لكشف … Readmore

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