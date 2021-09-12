مصدر أمني: سقوط طائرة مسيرة في محيط مطار أربيل الدولي وارتفاع اعمدة الدخان من المكان

2021/09/12 | 09:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط صواريخ في محيط مطار أربيل.وقال المصدر: إن “صواريخ عدة سقطت، مساء اليوم، في محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق”.وأضاف المصدر أن “اسايش اربيل انتشرت بكثافة بالقرب من المطار وتم اغلاق جميع الطرق … Readmore

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