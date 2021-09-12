شرطة كركوك تدلي بتفاصيل عن هجوم ليلة الامس من قبل عناصر داعش

2021/09/12 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت قيادة شرطة كركوك، السبت، عن عدد الضحايا الذي اوقعه هجوم داعش على نقطة للشرطة الاتحادية.

وذكر معاون قائد شرطة كركوك علي مطشر في تصريح لـ NRT عربية، (12 ايلول 2021)، ان "عدد الضحايا المثبت لدينا هو 3 منتسبين فقط وليس 5 وهم من الشرطة الاتحادية، ولا يوجد اي جرحى"، مؤكدا انه "ليس هناك بين ضحايا الشرطة الاتحادية اي منتسب برتبة ضابط كل الضحايا كانوا من المراتب".

واضاف مطشر، ان "الهجوم الذي شنه عناصر داعش على نقطة للشرطة الاتحادية في اطراف قرية (غيدة) التابعة لقاطع داقوق بمحافظة كركوك، تحول لاشتباك مع القوة الماسكة للارض لمدة تتجاوز الساعتين"، لافتا الى ان "قوات اسناد وطيران الجيش تدخلت واوقعت خسائر فادحة بعناصر داعش واجبرتها على الانسحاب".

واوضح، ان "هناك عمليىة واسعة لمطاردة خلايا داعش النائمة في المنطقة".

N.A

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