2021/09/12 | 09:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناقشة الاوضاع الامنية.. الاسدي يصل إلى كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمناقشة الاوضاع الامنية.. الاسدي يصل إلى كركوك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمناقشة الاوضاع الامنية.. الاسدي يصل إلى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).