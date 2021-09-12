الشرطة الاتحادية تقتل 6 من عناصر داعش جنوبي كركوك



الشرطة الاتحادية تقتل 6 من عناصر داعش جنوبي كركوك
2021/09/12 | 09:59 - المصدر: المورد نيوز
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